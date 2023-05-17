Финал азиатских Игр завершился массовой дракой. Судья показал 18 карточек

Матч проходит в Пномпене, столице Камбоджи. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, причем завершлось достаточно курьезным образом. На 99-й минуте после свистка арбитра встречи сборная Индонезии подумала, что матч закончился и можно праздновать победу на турнире. Но оказалось, что судья указал на штрафной удар, с которого Таиланд спустя шесть секунд после розыгрыша забил и сравнял счет.

Слишком активное празднование празднование футболистов тайской команды стало предпосылкой к столкновению. Уже на второй минуте дополнительного времени сборная Индонезии забила ответный мяч, что привело к массовой драке на бровке. Судья встречи удалил с поля трех футболистов сборной Таиланда и одного игрока сборной Индонезии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eILCxj4Abqg" title="HORRIBLE SCENES ERUPT at the Indonesia vs Thailand final! | Football | SEA Games 2023" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Одним из удаленных был вратарь тайской сборной Сопонвит Ракйарт. Он получил красную карточку после того, как пробежал половину поля, чтобы присоединиться к драке, и нанес сопернику удар в прыжке… До этого присутствующие на матче тайские официальные лица отпраздновали гол, который сравнял счет, подбежав к скамейке запасных Индонезии, что спровоцировало первую драку», — пишет Bangkok Post.