Высокая зарплата игроков MLS не соответствует результатам их команд
16 мая Ассоциация игроков MLS выпустила отчет о заработной плате каждого игрока лиги.
16 мая Ассоциация игроков MLS выпустила отчет о заработной плате каждого игрока лиги.
Среди лидеров футболисты «Торонто» и сборной Италии Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески. Суммарная зарплата этих двоих игроков превышает суммарную зарплату 11 клубов MLS. При этом «Торонто» идет на последнем месте в конференции и на двадцать четвертом месте из 29 команд в общей таблице. На счету Бернардески 3 гола в нынешнем сезона, Инсинье забил один мяч.
Бывший игрок «Баварии» и «Ливерпуля» Джердан Шакири — самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Игрок «Чикаго Файр» зарабатывает 8.15 миллионов долларов год. Клуб Шакири также проводит не лучший сезон, находясь на двадцать первом месте.
Пять самых высокооплачиваемых игроков лиги:
1. Шакири — 8,15 млн долларов.
2. Инсинье — 7,5 млн долларов.
3. Чичарито — 7,45 млн долларов.
4. Бернардески —6,3 млн долларов.
5. Дриусси — 6 миллионов долларов.
Бывший игрок «Зенита» Себастьян Дриусси хорошо обжился в MLS, забив за «Остин» 23 гола в прошлом сезоне.