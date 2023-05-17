Высокая зарплата игроков MLS не соответствует результатам их команд

Среди лидеров футболисты «Торонто» и сборной Италии Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески. Суммарная зарплата этих двоих игроков превышает суммарную зарплату 11 клубов MLS. При этом «Торонто» идет на последнем месте в конференции и на двадцать четвертом месте из 29 команд в общей таблице. На счету Бернардески 3 гола в нынешнем сезона, Инсинье забил один мяч.