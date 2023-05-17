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17:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Высокая зарплата игроков MLS не соответствует результатам их команд

16 мая Ассоциация игроков MLS выпустила отчет о заработной плате каждого игрока лиги.

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Источник: Reuters

Среди лидеров футболисты «Торонто» и сборной Италии Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески. Суммарная зарплата этих двоих игроков превышает суммарную зарплату 11 клубов MLS. При этом «Торонто» идет на последнем месте в конференции и на двадцать четвертом месте из 29 команд в общей таблице. На счету Бернардески 3 гола в нынешнем сезона, Инсинье забил один мяч.

Бывший игрок «Баварии» и «Ливерпуля» Джердан Шакири — самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Игрок «Чикаго Файр» зарабатывает 8.15 миллионов долларов год. Клуб Шакири также проводит не лучший сезон, находясь на двадцать первом месте.

Пять самых высокооплачиваемых игроков лиги:

1. Шакири — 8,15 млн долларов.

2. Инсинье — 7,5 млн долларов.

3. Чичарито — 7,45 млн долларов.

4. Бернардески —6,3 млн долларов.

5. Дриусси — 6 миллионов долларов.

Бывший игрок «Зенита» Себастьян Дриусси хорошо обжился в MLS, забив за «Остин» 23 гола в прошлом сезоне.

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