Роналду хочет досрочно покинуть «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду собирается досрочно расторгнуть соглашение с клубом «Аль‑Наср», сообщает Mundodeportivo.

Роналду не устраивает жизнь в Саудовской Аравии, культура и инфраструктура в этой стране далека от европейской. Ближайшее окружение Роналду хочет вернуться в Европу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3ca747e06825ba39&partner_ext=173&place_id=222&oid=-134705837&hd=2&id=456246912&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. Он получает 200 миллионов евро за сезон.