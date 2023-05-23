Роналду хочет досрочно покинуть «Аль-Наср»
Футболиста не устраивает жизнь в Саудовской Аравии.
Футболиста не устраивает жизнь в Саудовской Аравии.
Нападающий Криштиану Роналду собирается досрочно расторгнуть соглашение с клубом «Аль‑Наср», сообщает Mundodeportivo.
Роналду не устраивает жизнь в Саудовской Аравии, культура и инфраструктура в этой стране далека от европейской. Ближайшее окружение Роналду хочет вернуться в Европу.
Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. Он получает 200 миллионов евро за сезон.
Если Криштиану Роналду решит уйти из «Аль-Насра» без обоснованной причины, ему придется выплатить компенсацию клубу. Это установлено Положением о трансферном уставе игроков ФИФА.