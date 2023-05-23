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16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

В июле начнутся съёмки фильма о Фёдоре Черенкове

Генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в “Дело” Сергей Шишкарев рассказал, когда планируется выход фильма про легендарного полузащитника “Спартака” Федора Черенкова.

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Источник: РИА "Новости"

«Съемки начинаются в июле, закончить планируем в сентябре. Часть бюджета будет финансирована из собственных средств. Считаю это своим долгом перед страной, перед семьей Федора Черенкова. Планируем также подать заявку на конкурс Фонда Кино. Кто будет играть Черенкова? Оставлю интригу. У нас очень серьезный конкурс на эту роль. В данный момент мы оставляем это для отдельной новости», — заявил продюсер Сергей Шишкарев.

Рабочим названием художественного фильма о бывшем игроке московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Федоре Черенкове является «Федя, народный футболист». Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС рассказал один из режиссеров картины Николай Акелькин.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клуб будет помогать со съемками фильма про Черенкова.

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