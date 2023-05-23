В июле начнутся съёмки фильма о Фёдоре Черенкове

«Съемки начинаются в июле, закончить планируем в сентябре. Часть бюджета будет финансирована из собственных средств. Считаю это своим долгом перед страной, перед семьей Федора Черенкова. Планируем также подать заявку на конкурс Фонда Кино. Кто будет играть Черенкова? Оставлю интригу. У нас очень серьезный конкурс на эту роль. В данный момент мы оставляем это для отдельной новости», — заявил продюсер Сергей Шишкарев.