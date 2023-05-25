Чемпионат Сальвадора завершен досрочно из-за смертельной давки на стадионе

Матч между командами «Альянса» и ФАС в чемпионате Сальвадора по футболу завершили досрочно из-за давки на стадионе, сообщает официальный сайт Федерации футбола Сальвадора. На футбольном стадионе «Кускатлан» погибло 12 человек, еще 90 болельщиков пострадали.

В заявлении Федерации футбола Сальвадора говорится, что принято решение о досрочном завершении первенства страны из уважения к трауру пострадавших семей и памяти погибших. В приоритете организации будет усиление мер безопасности на футбольных мероприятиях.

По данным полиции, давку на одном из входов стадиона спровоцировали фанаты, которые хотели попасть на трибуну. Матч был остановлен. В пресс-службе президента Сальвадора заявили, что причиной инцидента стала продажа фальшивых билетов.

Очевидцы рассказали, что перед трагическими событиями полиция у стадиона применила к фанатам слезоточивый газ, это стало причиной давки, сообщает El Salvador.