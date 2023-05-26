Черчесов: Самое главное — быть слепым и глухим

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» рассказал, что не следит за тем, что пишут о нем в Венгрии.

«Самое главное — быть слепым и глухим. За полтора года я не прочитал ни слова из того, что обо мне писала венгерская пресса», — заявил Черчесов в интервью Nemzeti Sport.

За полтора года в Венгрии Черчесов дважды выиграл чемпионат страны и один раз — Кубок.