Черчесов: Самое главное — быть слепым и глухим
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями от работы в «Ференцвароше».
Ференцварош
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями от работы в «Ференцвароше».
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» рассказал, что не следит за тем, что пишут о нем в Венгрии.
«Самое главное — быть слепым и глухим. За полтора года я не прочитал ни слова из того, что обо мне писала венгерская пресса», — заявил Черчесов в интервью Nemzeti Sport.
За полтора года в Венгрии Черчесов дважды выиграл чемпионат страны и один раз — Кубок.
Контракт Станислава Черчесова с «Ференцварошем» действует до лета 2024 года.