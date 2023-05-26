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12:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов: Самое главное — быть слепым и глухим

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями от работы в «Ференцвароше».

Ференцварош
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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» рассказал, что не следит за тем, что пишут о нем в Венгрии.

«Самое главное — быть слепым и глухим. За полтора года я не прочитал ни слова из того, что обо мне писала венгерская пресса», — заявил Черчесов в интервью Nemzeti Sport.

За полтора года в Венгрии Черчесов дважды выиграл чемпионат страны и один раз — Кубок.

Контракт Станислава Черчесова с «Ференцварошем» действует до лета 2024 года.

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