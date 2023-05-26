Бывшего игрока «Барселоны» арестовали за стрельбу

Сантос был задержан по обвинению в незаконном использовании огнестрельного оружия. Он произвел выстрелы в воздух ночью на одной из парковок в городе Бразилиа. Спортсмен спрятал пистолет в лесистой местности, и оружие до сих пор не обнаружили, сам игрок признался, что стрелял он. Футболисту предстоит судебное разбирательство.