Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
Балтика
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
25.05
Мальорка
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
25.05
Манчестер Юнайтед
Челси
41
Футбол. Зарубежный
25.05
Осасуна
Атлетик
20
Футбол. Премьер-лига
27.05
Химки
Урал
Все события
12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывшего игрока «Барселоны» арестовали за стрельбу

Футболиста арестовали за стрельбу в общественном месте.

Барселона
Наверх
Источник: AFP 2022

Бывший игрок футбольного клуба «Барселона» Дуглас Сантос был арестован в Бразилии, сообщает Globo Esporte.

Сантос был задержан по обвинению в незаконном использовании огнестрельного оружия. Он произвел выстрелы в воздух ночью на одной из парковок в городе Бразилиа. Спортсмен спрятал пистолет в лесистой местности, и оружие до сих пор не обнаружили, сам игрок признался, что стрелял он. Футболисту предстоит судебное разбирательство.

В настоящее время 32-летний Сантос не состоит в какой-либо команде, его последним клубом был турецкий «Бешикташ».

В составе «Барселоны» Сантос стал победителем Лиги чемпионов, дважды стал чемпионом Испании и дважды выиграл Кубок Испании. Бразильский игрок провел восемь официальных матчей за два года в составе клуба.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Боец Макгрегор ответил Альваресу: Ты маленькая рыжая сосиска
Команда «Арсенал» представила новый комплект домашней формы
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь