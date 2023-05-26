Бывшего игрока «Барселоны» арестовали за стрельбу
Футболиста арестовали за стрельбу в общественном месте.
Футболиста арестовали за стрельбу в общественном месте.
Бывший игрок футбольного клуба «Барселона» Дуглас Сантос был арестован в Бразилии, сообщает Globo Esporte.
Сантос был задержан по обвинению в незаконном использовании огнестрельного оружия. Он произвел выстрелы в воздух ночью на одной из парковок в городе Бразилиа. Спортсмен спрятал пистолет в лесистой местности, и оружие до сих пор не обнаружили, сам игрок признался, что стрелял он. Футболисту предстоит судебное разбирательство.
В настоящее время 32-летний Сантос не состоит в какой-либо команде, его последним клубом был турецкий «Бешикташ».
В составе «Барселоны» Сантос стал победителем Лиги чемпионов, дважды стал чемпионом Испании и дважды выиграл Кубок Испании. Бразильский игрок провел восемь официальных матчей за два года в составе клуба.