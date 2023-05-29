Бывший игрок «Зенита» стал участником массовой драки в чемпионате Украины

Встреча 29-го тура Украинской премьер-лиги прошла в воскресенье, футболисты «Шахтера» выиграли со счетом 3:0. Благодаря этой победе, «Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины.

Драка произошла в концовке матча. Полузащитник горняков Егор Назарина сделал жесткий подкат нападающему Жуану Пеглоу. Игрок «Днепра-1» напал на Назарину сзади, после этого завязалась потасовка с участием игроков обеих команд, запасных футболистов и членов тренерских штабов. Травму Ракицкому, выступающему за «Шахтер», нанес защитник Рональд Матаррита, которого Ярослав схватил за голову.