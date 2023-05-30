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12:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский футболист рассказал о своей тяжелой жизни в Бангладеш

Российский футболист Алан Короев, выступающий в чемпионате Бангладеш за местный клуб «Уттара», рассказал о своем негативном опыте жизни в этой азиатской стране. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Источник: Личный архив игрока

«Уже устал от местной пищи. Они употребляют только курицу и рис — обязательно в остром виде. Заставляю клуб давать мне с утра хотя бы яичницу с чаем. В обед приходится есть эту курицу с рисом. Вечером могу съесть картошку. Кто-то скажет, что неполезно для спортсмена. И я согласен, но я тут столько тренируюсь, а восстановления нет никакого. Никаких витаминов не дают. Если есть свои — уже хорошо. Плюс фрукты. В этой команде нет ничего — она последняя в лиге и может вылететь. Тут не заморачиваются. Ещё и проблемы с деньгами.

Я очень брезгливый по жизни, и поэтому тут мне просто не по себе. Воду никогда не пью на тренировках — она у них просто из-под крана. Для меня это нестерильно. Я не рискую, пью только бутилированную. И пока все пьют и хоть как-то восстанавливают баланс, я терплю. Тут ведь много болеют — в том числе из-за загрязнения всего и вся. В центре Дакки ещё более-менее, но на окраинах — ужас. Очень грязно. Причём эту грязь создают сами местные: купили что-то в магазине, съели или выпили это и бросили упаковку на улице. И пошли дальше, как будто ничего не случилось. Для них мусорить — это норма. Мне это непонятно.

Я живу на базе, поэтому не скажу за стоимость жилья. Порядок цен на продукты такой: фрукты, которые тут растут, очень дешёвые: бананы, яблоки, манго, апельсины. А импорт очень дорогой. Но я особо ничего не покупаю, только воду и фрукты. Питаюсь на базе ведь. Меня просто кормят, да и все. Я здесь застрял. Жду, когда отдадут две зарплаты, паспорт и купят билет на самолет. И я уеду домой. Хотя говорил руководству, что хочу и готов играть. Для меня опыт в Бангладеш — очень плохой. Возможно, не повезло с командой, и подпиши я контракт с одним из лидеров, все могло быть иначе. И было бы, наверное», — рассказал Короев.

Алан Короев — воспитанник ЦСКА и «Краснодара». До переезда в Бангладеш 25-летний футболист успел поиграть также в Армении, Белоруссии, Киргизии и в чемпионате Крыма.

Клуб «Уттара» был основан в 2020 году и в прошлом сезоне заработал путевку в высший дивизион Бангладеш. Нынешний сезон клуб закончил на девятой строчке, а Короев принял участие в двух матчах.

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