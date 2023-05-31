Министр спорта России выступил с заявлением после трагедии в Ростове
Министр спорта России Олег Матыцин выразил соболезнования пострадавшим в результате трагедии на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр спорта России Олег Матыцин выразил соболезнования пострадавшим в результате трагедии на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.
«Выражаю глубокие соболезнования в связи с происшествием на гребном канале “Дон”. Особо тяжело осознавать, что большинство пострадавших в результате случившегося — дети. Хочу искренне поддержать родных и близких погибшей в результате трагедии. Разделяю их глубокое горе от невосполнимой потери. В настоящее время мы тесно взаимодействуем с региональными органами власти и лично с министром Самвелом Аракеляном в оказании помощи всем пострадавшим. Держу данную ситуацию на личном контроле», — сказал Матыцин.
Напомним, что во вторник, 30 мая, во время школьных соревнований по футболу при порыве шквалистого ветра обрушилась трибуна с болельщиками. Погибла одна женщина, еще 35 человек пострадали. Один взрослый и четыре ребенка находятся в тяжелом состоянии, еще один ребенок — в крайне тяжелом состоянии.