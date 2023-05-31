Министр спорта России выступил с заявлением после трагедии в Ростове

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с происшествием на гребном канале “Дон”. Особо тяжело осознавать, что большинство пострадавших в результате случившегося — дети. Хочу искренне поддержать родных и близких погибшей в результате трагедии. Разделяю их глубокое горе от невосполнимой потери. В настоящее время мы тесно взаимодействуем с региональными органами власти и лично с министром Самвелом Аракеляном в оказании помощи всем пострадавшим. Держу данную ситуацию на личном контроле», — сказал Матыцин.