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15:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Министр спорта России выступил с заявлением после трагедии в Ростове

Министр спорта России Олег Матыцин выразил соболезнования пострадавшим в результате трагедии на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с происшествием на гребном канале “Дон”. Особо тяжело осознавать, что большинство пострадавших в результате случившегося — дети. Хочу искренне поддержать родных и близких погибшей в результате трагедии. Разделяю их глубокое горе от невосполнимой потери. В настоящее время мы тесно взаимодействуем с региональными органами власти и лично с министром Самвелом Аракеляном в оказании помощи всем пострадавшим. Держу данную ситуацию на личном контроле», — сказал Матыцин.

Напомним, что во вторник, 30 мая, во время школьных соревнований по футболу при порыве шквалистого ветра обрушилась трибуна с болельщиками. Погибла одна женщина, еще 35 человек пострадали. Один взрослый и четыре ребенка находятся в тяжелом состоянии, еще один ребенок — в крайне тяжелом состоянии.

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