Автобус с футбольной командой попал в аварию. Один футболист погиб

По информации источника, авария произошла в воскресенье, 25 июня, на перевале Ви О Лак, когда команда возвращалась с выездного матча против команды «Футхо» (1:0). Футболист Во Минь Хьеу скончался, еще два игрока попали в больницу с травмами.

Департамент дорожной полиции провинции Контум установил, что причиной инцидента стала техническая неисправность автобуса. VFF заявила, что выплатит компенсацию семье погибшего футболиста в размере 50 млн донгов (около 2,1 тыс. долларов).

Соболезнования в связи с трагедией выразила Азиатская конфедерация футбола (AFC).

«Азиатская футбольная семья опечалена трагическим инцидентом с игроками футбольного клуба “Куангнам” во Вьетнаме. AFC выражает глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших», — сказано в сообщении.