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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Автобус с футбольной командой попал в аварию. Один футболист погиб

Футболист вьетнамского клуба «Куангнам» Во Минь Хьеу погиб в результате аварии с участием автобуса молодежного состава клуба. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации футбола Вьетнама (VFF).

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По информации источника, авария произошла в воскресенье, 25 июня, на перевале Ви О Лак, когда команда возвращалась с выездного матча против команды «Футхо» (1:0). Футболист Во Минь Хьеу скончался, еще два игрока попали в больницу с травмами.

Департамент дорожной полиции провинции Контум установил, что причиной инцидента стала техническая неисправность автобуса. VFF заявила, что выплатит компенсацию семье погибшего футболиста в размере 50 млн донгов (около 2,1 тыс. долларов).

Соболезнования в связи с трагедией выразила Азиатская конфедерация футбола (AFC).

«Азиатская футбольная семья опечалена трагическим инцидентом с игроками футбольного клуба “Куангнам” во Вьетнаме. AFC выражает глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших», — сказано в сообщении.

Футбольный клуб «Куангнам» был основан в 1997 году. В 2017 году клуб впервые стал чемпионом Вьетнама. В 2020 году «Куангнам» вылетел из элитного вьетнамского дивизиона. Сейчас клуб возглавляет турнирную таблицу второй вьетнамской лиги.

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