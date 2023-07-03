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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

В Беларуси болельщик украл мяч сразу после окончания матча: видео

Футбольный клуб «Барановичи» из второго дивизиона Беларуси намерен обратиться в правоохранительные органы по поводу болельщика, который после матча украл со стадиона футбольный мяч. Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

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Источник: РИА "Новости"
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Инцидент произошел в субботу, 1 июля, после окончания выездного матча против гомельского «Локомотива» (1:3). Мужчина использовал суматоху после матча, схватил один из мячей из сетки «Барановичей» и убежал со стадиона «Локомотив». Эпизод попал на камеры видеонаблюдения.

«Уважаемые зрители и болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч. Если у вас есть информация об этом происшествии или вы узнали человека на видео, обратитесь к нам или нашему клубу. Снимки с камер видеонаблюдения будут опубликованы завтра и переданы в милицию», — сказано в сообщении клуба.

Спустя некоторое время под публикацией отписался мужчина, совершивший кражу, и выразил намерение вернуть мяч.

«Я забрал мяч, я уже написал вам, я хочу его вернуть, извините пожалуйста, я могу завтра подойти на стадион и отдать его», — написал болельщик.

Гомельский «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, «Барановичи» — третье. Возглавляет таблицу дзержинский «Арсенал».

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