В Беларуси болельщик украл мяч сразу после окончания матча: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8226a1f34660cd55&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239090&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел в субботу, 1 июля, после окончания выездного матча против гомельского «Локомотива» (1:3). Мужчина использовал суматоху после матча, схватил один из мячей из сетки «Барановичей» и убежал со стадиона «Локомотив». Эпизод попал на камеры видеонаблюдения.

«Уважаемые зрители и болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч. Если у вас есть информация об этом происшествии или вы узнали человека на видео, обратитесь к нам или нашему клубу. Снимки с камер видеонаблюдения будут опубликованы завтра и переданы в милицию», — сказано в сообщении клуба.

Спустя некоторое время под публикацией отписался мужчина, совершивший кражу, и выразил намерение вернуть мяч.

«Я забрал мяч, я уже написал вам, я хочу его вернуть, извините пожалуйста, я могу завтра подойти на стадион и отдать его», — написал болельщик.