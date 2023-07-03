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14:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Андрея Шевченко подписал контракт с клубом из Чемпионшипа

Кристиан Шевченко подписал контракт с английским «Уотфордом».

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Источник: Социальные сети

Кристиан Шевченко, сын легендарного украинского нападающего Андрея Шевченко, подписал контракт с английским «Уотфордом».

16-летний Кристиан Шевченко ранее занимался в футбольной академии «Челси», а позже играл за юношескую команду «Уотфорда».

«Уотфорд» играет в Чемпионшипе. Это второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги. В сезоне-2022/23 клуб занял 11-е место.

Андрей Шевченко завершил карьеру футболиста в 2012 году. Знаменитый форвард выступал за киевское «Динамо», «Милан» и лондонский «Челси». Позже Андрей возглавлял национальную команду Украины, цвета которой в качестве футболиста защищал с 1995 по 2012 год.

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