Сын Андрея Шевченко подписал контракт с клубом из Чемпионшипа
Кристиан Шевченко подписал контракт с английским «Уотфордом».
Кристиан Шевченко подписал контракт с английским «Уотфордом».
Кристиан Шевченко, сын легендарного украинского нападающего Андрея Шевченко, подписал контракт с английским «Уотфордом».
16-летний Кристиан Шевченко ранее занимался в футбольной академии «Челси», а позже играл за юношескую команду «Уотфорда».
«Уотфорд» играет в Чемпионшипе. Это второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги. В сезоне-2022/23 клуб занял 11-е место.
Андрей Шевченко завершил карьеру футболиста в 2012 году. Знаменитый форвард выступал за киевское «Динамо», «Милан» и лондонский «Челси». Позже Андрей возглавлял национальную команду Украины, цвета которой в качестве футболиста защищал с 1995 по 2012 год.