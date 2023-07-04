Дочь футболиста Это’О требует приговорить отца к году тюрьмы за неуплату алиментов

22-летняя Эрика До Росарио Ньевес в 2022 году была признана судом дочерью экс-футболиста «Барселоны» и «Интера» и с того момента требует выплаты алиментов за пять лет.

Через своего адвоката Ньевес требует приговорить 42-летнего Это'О к 12 месяцам лишения свободы. Она оценивает сумму долга по алиментам в € 90 тыс. Мать Эрики, женщина из Кабо-Верде по имени Адилеуса, познакомилась с футболистом через своего зятя, который работал в «Реале». Позже Адилейса забеременела и родила девочку, которую Это'О не признает своей дочерью.