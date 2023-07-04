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14:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Женская сборная России по футболу уступила Китаю в товарищеском матче

Российские футболистки уступили сборной Китая во втором товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу китайский футболисток. Единственный гол российской команды на счету Вероники Куропаткиной (45-я минута). Китаянки забили на 2-й и 54-й минутах.

В первом матче, который прошел 1 июля, сборная России уступила со счетом 0:1.

С 26 июня по 6 июля сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в китайском городе Циндао.

14 июля девушки встретятся со сборной Ирана, матч пройдет в Казани. Это будет первая в истории встреча женских сборных России и Ирана. 18 июля запланирована вторая контрольная игра с Ираном, которая пройдет без зрителей.

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