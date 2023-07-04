Женская сборная России по футболу уступила Китаю в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу китайский футболисток. Единственный гол российской команды на счету Вероники Куропаткиной (45-я минута). Китаянки забили на 2-й и 54-й минутах.

В первом матче, который прошел 1 июля, сборная России уступила со счетом 0:1.

С 26 июня по 6 июля сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в китайском городе Циндао.