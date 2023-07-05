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11:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты «Коринтианса» избили игрока, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»

Фанаты «Коринтианса» избили нападающего команды Луана Виейру. Об этом сообщает портал Noticias da TV.

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Источник: AFP 2022

По информации источника, причиной нападения стало «трусливое поведение» 30-летнего бразильца. Футболист ни провел ни одного матча в этом году из-за травмы ребер. В минувший вторник фанаты «Коринтианса» заметили игрока в одном из местных мотелей, где он в компании своих друзей отдыхал вместе с девушками. В ходе потасовки Луан получил легкие травмы. Ультрас «Коринтианса» насильно потребовали от футболиста расторгнуть контракт с клубом.

«Коринтианс» с грустью и возмущением воспринял информацию о том, что Луан подвергся нападению со стороны предполагаемых болельщиков. После очередного отвратительного случая насилия «Коринтианс» сожалеет о нынешней нетерпимости, преобладающей в бразильском футболе. Ничто не оправдывает трусливую агрессию, от которой пострадал спортсмен«, ≠ сказано в официальном заявлении “Коринтианса”.

«Коринтианс» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии и находится в одном балле от зоны вылета. На прошлой неделе клуб из Сан-Паулу во второй раз в своей истории вылетел из Кубка Либертадорес на стадии группового этапа.

Луан перешел в «Коринтианс» в 2020 году. Прошлый год бразилец провел в «Сантосе» на правах аренды, в котором ты провел 11 матчей и забил один мяч. На счету Луана два матча за сборную Бразилии, а также золото Олимпийских игр 2016 года. В 2018 году СМИ сообщали об интересе к Луану со стороны «Спартака» и «Зенита».

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