Фанаты «Коринтианса» избили игрока, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
Фанаты «Коринтианса» избили нападающего команды Луана Виейру. Об этом сообщает портал Noticias da TV.
Фанаты «Коринтианса» избили нападающего команды Луана Виейру. Об этом сообщает портал Noticias da TV.
По информации источника, причиной нападения стало «трусливое поведение» 30-летнего бразильца. Футболист ни провел ни одного матча в этом году из-за травмы ребер. В минувший вторник фанаты «Коринтианса» заметили игрока в одном из местных мотелей, где он в компании своих друзей отдыхал вместе с девушками. В ходе потасовки Луан получил легкие травмы. Ультрас «Коринтианса» насильно потребовали от футболиста расторгнуть контракт с клубом.
«Коринтианс» с грустью и возмущением воспринял информацию о том, что Луан подвергся нападению со стороны предполагаемых болельщиков. После очередного отвратительного случая насилия «Коринтианс» сожалеет о нынешней нетерпимости, преобладающей в бразильском футболе. Ничто не оправдывает трусливую агрессию, от которой пострадал спортсмен«, ≠ сказано в официальном заявлении “Коринтианса”.
«Коринтианс» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии и находится в одном балле от зоны вылета. На прошлой неделе клуб из Сан-Паулу во второй раз в своей истории вылетел из Кубка Либертадорес на стадии группового этапа.
Луан перешел в «Коринтианс» в 2020 году. Прошлый год бразилец провел в «Сантосе» на правах аренды, в котором ты провел 11 матчей и забил один мяч. На счету Луана два матча за сборную Бразилии, а также золото Олимпийских игр 2016 года. В 2018 году СМИ сообщали об интересе к Луану со стороны «Спартака» и «Зенита».