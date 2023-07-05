«Аль-Ахли» хочет восстановить связку Мане с Фирмино

По информации источника, руководство саудовского клуба хочет воссоединить связку Мане с нападающим Роберто Фирмино, с которым они вместе играли за «Ливерпуль». Вчера бразилец официально был представлен в качестве игрока «Аль-Ахли», с которым в качестве свободного агента подписал трехлетний контракт.

«Аль-Ахли» не саудовский единственный клуб, который заинтересован в Мане. Ранее сообщалось об интересе к 31-летнему сенегальцу со стороны «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, и от «Аль-Иттифака», который недавно возглавил легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард. Саудовские клубы готовы заплатить «Баварии» за трансфер и значительно увеличить его годовую зарплату, которая в мюнхенском клубе составляет около 20 млн евро.

Возможный трансфер во многом будет зависеть от того, захочет ли сам Мане переходить в Саудовскую Аравию. Так как сенегалец является практикующим мусульманином, он может рассмотреть вариант с переездом в исламскую страну.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года за 32 млн евро. За мюнхенский клуб нападающий провел 38 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач.