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13:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бенфика» подписала чемпиона мира по футболу

Анхель Ди Мария вновь будет играть за «Бенфику».

Бенфика
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Источник: Reuters

35-летний аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария переходит в «Бенфику» на правах свободного агента. Об этом сообщил в своих соцсетях известный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны заключили контракт до лета 2024 года, в ближайшее время португальский клуб объявит о подписании игрока.

Ди Мария провел минувший сезон в «Ювентусе», сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

В 2022 году Ди Мария был одним из ключевых игроков сборной Аргентины, в Катаре ставшей чемпионом мира, в частности, в финальном матче с французами Ди Мария забил один из голов.

«Бенфика» стала первым европейским клубом в карьере полузащитника. За клуб из Лиссабона Анхель играл с 2007 по 2010 год.

Помимо упомянутых клубов Ди Мария играл за аргентинский «Росарио Сентраль», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

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