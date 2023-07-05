«Бенфика» подписала чемпиона мира по футболу

35-летний аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария переходит в «Бенфику» на правах свободного агента. Об этом сообщил в своих соцсетях известный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны заключили контракт до лета 2024 года, в ближайшее время португальский клуб объявит о подписании игрока.

Ди Мария провел минувший сезон в «Ювентусе», сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

В 2022 году Ди Мария был одним из ключевых игроков сборной Аргентины, в Катаре ставшей чемпионом мира, в частности, в финальном матче с французами Ди Мария забил один из голов.

«Бенфика» стала первым европейским клубом в карьере полузащитника. За клуб из Лиссабона Анхель играл с 2007 по 2010 год.