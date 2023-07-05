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14:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Сейду Думбия сыграет за ЦСКА в матчах за Братский кубок

Ивуарийская легенда армейского клуба ненадолго воссоединится с бывшими партнерами.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия сыграет за армейцев в матчах против столичного «Динамо» за Братский кубок.

Игры за новый трофей состоятся 8 и 9 июля на стадионах «ВЭБ Арена» и «ВТБ Арена».

35-летний Сейду Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, провел 150 матчей и забил 95 голов. Футболист трижды становился чемпионом России и дважды признавался лучшим футболистом.

Ивуарийцу принадлежит рекорд результативности в Российской Премьер-лиге: в сезоне-2011/12 Думбия забил 28 голов.

Летом 2022 года Сейду Думбия объявил о завершении профессиональной карьеры. Последний клубом форварда был мальтийский «Хамрун Спартанс».

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