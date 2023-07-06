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16:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший тренер донецкого «Шахтера» возглавил «Аль-Наср»

Новым главным тренером «Аль‑Насра» стал португалец Луиш Каштру. Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

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Источник: Reuters

61-летний специалист заключил с «Аль‑Насром» двухлетнее соглашение. Ранее сообщалось, что саудовский клуб выбирал тренера по рекомендации звездного нападающего Криштиану Роналду, а сам португалец лично убеждал своего соотечественника возглавить клуб.

Предыдущим клубом Каштру был бразильский «Ботафого», который он возглавил в марте 2022 года. Под его руководством клуб из Рио-де-Жанейро завершил чемпионат на 11-м месте. В этом сезоне «Ботафого» уверенно лидирует в бразильской Серии А, набрав 33 очка в 13 турах. Последний матч под руководством Каштру бразильский клуб провел 30 июня.

Для Каштру это не первый опыт работы на Ближнем Востоке. В сезоне 2021/22 португалец возглавлял катарский «Аль-Духаиль» и выиграл с клубом Кубок эмира.
Также Каштру работал в португальских клубах «Порту» (2014), «Риу Аве» (2016−2017), «Шавеш» (2017−2018) и «Витория Гимарайнш» (2018−2019), а также в донецком «Шахтере» (2019−2021).

В минувшем сезоне «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, уступив «Аль-Иттихаду» пять очков. В апреле саудовский клуб отправил в отставку французского специалиста Руди Гарсию. Команда завершала сезон под руководством хорвата Динко Еличича.

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