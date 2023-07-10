Тренер МЛС призвал судей дополнительно защищать Месси на поле
Один из тренеров МЛС заявил, что арбитры должны обеспечивать Лионелю Месси дополнительную защиту как главной звезде североамериканской лиги. Об этом сообщает портал The Athletic.
Один из тренеров МЛС заявил, что арбитры должны обеспечивать Лионелю Месси дополнительную защиту как главной звезде североамериканской лиги. Об этом сообщает портал The Athletic.
«К нему следует относиться так же, как к Майклу Джордану. В отношении него нужно реагировать по каждому поводу», — сказал один из тренеров МЛС на условиях анонимности.
В качестве примера такой защиты игроков портал приводит экс-рефери МЛС Бальдомеро Толедо, показавшего прямую красную карточку защитнику «Далласа» Адриану Серью за опасный подкат против звезды «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвида Бекхэма в 2008 году.
«Это хороший пример того, как нужно защищать таких игроков, когда они получают неприятные подкаты. Товарищи Бекхэма по команде хотели убедиться, что мы защищаем его. Если что-то случалось, мы должны были реагировать в рамках игры», — сказал Толедо.
В июне стало известно, что Лионель Месси продолжит карьеру в «Интер Майами». Его дебют на полях Северной Америки ожидается 21 июля в матче против мексиканского клуба «Крус Асуль» в рамках Кубка лиг.