Тренер МЛС призвал судей дополнительно защищать Месси на поле

«К нему следует относиться так же, как к Майклу Джордану. В отношении него нужно реагировать по каждому поводу», — сказал один из тренеров МЛС на условиях анонимности.

В качестве примера такой защиты игроков портал приводит экс-рефери МЛС Бальдомеро Толедо, показавшего прямую красную карточку защитнику «Далласа» Адриану Серью за опасный подкат против звезды «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвида Бекхэма в 2008 году.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e32ebd354c5fc84e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239103" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это хороший пример того, как нужно защищать таких игроков, когда они получают неприятные подкаты. Товарищи Бекхэма по команде хотели убедиться, что мы защищаем его. Если что-то случалось, мы должны были реагировать в рамках игры», — сказал Толедо.