Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
18:30
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
21:00
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:45
Партизани
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:45
Шэмрок Роверс
Брейдаблик
Все события
Фоторепортажи
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
09:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Молодая девушка погибла в результате драки фанатов перед матчем чемпионата Бразилии

23-летняя Габриэла Анелли стала случайной жертвой драки фанатов перед матчем бразильских клубов «Фламенго» и «Палмейрас» (1:1). Об этом сообщает G1 Globo.

Наверх
Источник: AP 2023

Матч чемпионата Бразилии прошел в Сан-Паулу в воскресенье, 9 июля. В очереди у входа на стадион «Альянс Парке» началась потасовка, в ходе которой один из фанатов бросил стеклянную бутылку. Она попала болельщице «Палмейраса» в шею.

В тяжелом состоянии девушка была доставлена в ближайшую больницу машиной скорой помощи, дежурившей на территории стадиона. Она была экстренно прооперирована, но несмотря на усилия врачей девушка скончалась на следующий день. Сообщается, что у нее дважды останавливалось сердце.

«Мы глубоко сожалеем о смерти болельщицы Габриэлы Анелли. Невозможно смириться с тем, что 23-летняя девушка стала жертвой варварства в среде, которая должна быть развлекательной. Приносим соболезнования семьей погибшей болельщицы и требуем скорейшего расследования этого преступления, которое вредит нашему существованию и ставит под угрозу имидж бразильского футбола», — говорится в заявлении «Палмейраса».

Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы остановить драку. Из-за ветра слезоточивый газ попал на стадион, в результате чего матч пришлось на некоторое время прервать. В ходе потасовки еще один человек был ранен. Фанат, предположительно бросивший стеклянную бутылку, был арестован полицией.

После 14 туров чемпионата Бразилии «Фламенго» занимает второе место, отставая от лидирующего «Ботафого» на 10 очков. «Палмейрас» занимает пятую строчку.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно условие, при котором Санчес перейдет в «Спартак»
Дочь Тутберидзе получала деньги из бюджета, в Минспорта все объяснили
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь