Молодая девушка погибла в результате драки фанатов перед матчем чемпионата Бразилии
23-летняя Габриэла Анелли стала случайной жертвой драки фанатов перед матчем бразильских клубов «Фламенго» и «Палмейрас» (1:1). Об этом сообщает G1 Globo.
23-летняя Габриэла Анелли стала случайной жертвой драки фанатов перед матчем бразильских клубов «Фламенго» и «Палмейрас» (1:1). Об этом сообщает G1 Globo.
Матч чемпионата Бразилии прошел в Сан-Паулу в воскресенье, 9 июля. В очереди у входа на стадион «Альянс Парке» началась потасовка, в ходе которой один из фанатов бросил стеклянную бутылку. Она попала болельщице «Палмейраса» в шею.
В тяжелом состоянии девушка была доставлена в ближайшую больницу машиной скорой помощи, дежурившей на территории стадиона. Она была экстренно прооперирована, но несмотря на усилия врачей девушка скончалась на следующий день. Сообщается, что у нее дважды останавливалось сердце.
«Мы глубоко сожалеем о смерти болельщицы Габриэлы Анелли. Невозможно смириться с тем, что 23-летняя девушка стала жертвой варварства в среде, которая должна быть развлекательной. Приносим соболезнования семьей погибшей болельщицы и требуем скорейшего расследования этого преступления, которое вредит нашему существованию и ставит под угрозу имидж бразильского футбола», — говорится в заявлении «Палмейраса».
Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы остановить драку. Из-за ветра слезоточивый газ попал на стадион, в результате чего матч пришлось на некоторое время прервать. В ходе потасовки еще один человек был ранен. Фанат, предположительно бросивший стеклянную бутылку, был арестован полицией.
После 14 туров чемпионата Бразилии «Фламенго» занимает второе место, отставая от лидирующего «Ботафого» на 10 очков. «Палмейрас» занимает пятую строчку.