Молодая девушка погибла в результате драки фанатов перед матчем чемпионата Бразилии

Матч чемпионата Бразилии прошел в Сан-Паулу в воскресенье, 9 июля. В очереди у входа на стадион «Альянс Парке» началась потасовка, в ходе которой один из фанатов бросил стеклянную бутылку. Она попала болельщице «Палмейраса» в шею.

В тяжелом состоянии девушка была доставлена в ближайшую больницу машиной скорой помощи, дежурившей на территории стадиона. Она была экстренно прооперирована, но несмотря на усилия врачей девушка скончалась на следующий день. Сообщается, что у нее дважды останавливалось сердце.

«Мы глубоко сожалеем о смерти болельщицы Габриэлы Анелли. Невозможно смириться с тем, что 23-летняя девушка стала жертвой варварства в среде, которая должна быть развлекательной. Приносим соболезнования семьей погибшей болельщицы и требуем скорейшего расследования этого преступления, которое вредит нашему существованию и ставит под угрозу имидж бразильского футбола», — говорится в заявлении «Палмейраса».

Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы остановить драку. Из-за ветра слезоточивый газ попал на стадион, в результате чего матч пришлось на некоторое время прервать. В ходе потасовки еще один человек был ранен. Фанат, предположительно бросивший стеклянную бутылку, был арестован полицией.