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17:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Дэвид Бекхэм помог художнику нарисовать мурал Месси в Майами

Художник Максимилиано Баньяско в честь перехода Лионеля Месси в футбольный клуб «Интер Майами» нарисовал на стене одного из домов мурал с изображением спортсмена.

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Источник: AFP 2023

Аргентинский мастер перекрасил стену в районе Винвуд в Майами. Баньяско работает над муралом с 1 июля, и, по его словам, тратит 13 часов в день, чтобы закончить работу перед приездом Месси в «Интер Майами» на этой неделе. Ожидается, что аргентинский футболист прилетит во вторник и завершит свой переход в клуб MLS.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько дней назад произведение искусства заметил совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, который помог художнику. Экс-капитан сборной Англии присоединился к работе над муралом и покрасил нарисованному Месси зубы.

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 Дэвид Бекхэм помог художнику нарисовать мурал Месси в Майами
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