Дэвид Бекхэм помог художнику нарисовать мурал Месси в Майами

Аргентинский мастер перекрасил стену в районе Винвуд в Майами. Баньяско работает над муралом с 1 июля, и, по его словам, тратит 13 часов в день, чтобы закончить работу перед приездом Месси в «Интер Майами» на этой неделе. Ожидается, что аргентинский футболист прилетит во вторник и завершит свой переход в клуб MLS.