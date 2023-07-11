Дэвид Бекхэм помог художнику нарисовать мурал Месси в Майами
Художник Максимилиано Баньяско в честь перехода Лионеля Месси в футбольный клуб «Интер Майами» нарисовал на стене одного из домов мурал с изображением спортсмена.
Художник Максимилиано Баньяско в честь перехода Лионеля Месси в футбольный клуб «Интер Майами» нарисовал на стене одного из домов мурал с изображением спортсмена.
Аргентинский мастер перекрасил стену в районе Винвуд в Майами. Баньяско работает над муралом с 1 июля, и, по его словам, тратит 13 часов в день, чтобы закончить работу перед приездом Месси в «Интер Майами» на этой неделе. Ожидается, что аргентинский футболист прилетит во вторник и завершит свой переход в клуб MLS.
Несколько дней назад произведение искусства заметил совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, который помог художнику. Экс-капитан сборной Англии присоединился к работе над муралом и покрасил нарисованному Месси зубы.