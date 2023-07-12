УЕФА дал новые указания по применению санкций за игру рукой

"В подавляющем большинстве случаев нарушения правил при навесах в штрафную площадь игра рукой не представляет собой срыв перспективной атаки. Но в некоторых моментах это действительно происходит.



Аналогично в большинстве случаев нарушения правил при ударах по воротам непонятно, летит ли мяч точно в направлении ворот, летит ли он мимо или его перехватят другие игроки. Многие из таких эпизодов малоперспективны, какие-то — наоборот. Кроме того, большинство наказуемых моментов с игрой рукой не возникают из-за намеренной игры в мяч. Они лишь следствие неестественного положения рук.



Трудно определить разницу между перспективными или менее перспективными ситуациями. Представители футбольного сообщества не понимают и не принимают дисциплинарных санкций за нарушения, связанные с игрой рукой, когда такие действия игроков не являются преднамеренными. Последствия бывают суровыми, когда нарушитель правил уже предупреждали ранее.