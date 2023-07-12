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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА дал новые указания по применению санкций за игру рукой

Судейский комитет УЕФА дал новые указания по применению дисциплинарных санкций в ситуациях, когда происходит игра рукой в мяч, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на голландских арбитров.

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Источник: РИА "Новости"

Подобные трактовки уже вскоре могут применяться и в российских соревнованиях.

Вот какие указания получили судьи:

"В подавляющем большинстве случаев нарушения правил при навесах в штрафную площадь игра рукой не представляет собой срыв перспективной атаки. Но в некоторых моментах это действительно происходит.

Аналогично в большинстве случаев нарушения правил при ударах по воротам непонятно, летит ли мяч точно в направлении ворот, летит ли он мимо или его перехватят другие игроки. Многие из таких эпизодов малоперспективны, какие-то — наоборот. Кроме того, большинство наказуемых моментов с игрой рукой не возникают из-за намеренной игры в мяч. Они лишь следствие неестественного положения рук.

Трудно определить разницу между перспективными или менее перспективными ситуациями. Представители футбольного сообщества не понимают и не принимают дисциплинарных санкций за нарушения, связанные с игрой рукой, когда такие действия игроков не являются преднамеренными. Последствия бывают суровыми, когда нарушитель правил уже предупреждали ранее.

Потому для простоты и последовательности, а также приняв во внимание дух правил, решили отменить вынесение предупреждений за игру рукой в большинстве случаев, когда наносится удар по воротам. Независимо от того, происходит нарушение за пределами штрафной площади или внутри ее.

Однако в некоторых случаях нарушитель правил должен быть предупрежден за игру рукой. Но предупреждение должно выноситься, только когда:

— остановка мяча рукой при ударе по воротам явно происходит умышленно (неспортивно);

— или когда рукой явно прерывается пас другому игроку атакующей команды, в результате чего срывается атака".

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