Серхио Рамос намерен продолжить карьеру в Бразилии
Испанский защитник Серхио Рамос планирует подписать контракт с бразильским клубом «Фламенго». Об этом сообщает журналист Фернандо Кзуз.
Испанский защитник Серхио Рамос планирует подписать контракт с бразильским клубом «Фламенго». Об этом сообщает журналист Фернандо Кзуз.
По информации источника, «Фламенго» уже контактировал с 37-летним футболистом и готов сделать ему официальное предложение. Защитника планируют заявить на ⅛ финала Кубка Либертадорес, который стартует в начале августа.
Рамос после истечения контракта с «Пари Сен-Жермен» в июне этого года находится в статусе свободного агента. За два года в стане парижан испанец провел 58 матчей, в которых забил шесть мячей и отметился одной результативной передачей.
«Фламенго» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, отставая от лидирующего «Ботафого» на десять очков. В ⅛ финала Кубка Либертадорес подопечные Хорхе Сампаоли сыграют с парагвайским клубом «Олимпия».