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12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Серхио Рамос намерен продолжить карьеру в Бразилии

Испанский защитник Серхио Рамос планирует подписать контракт с бразильским клубом «Фламенго». Об этом сообщает журналист Фернандо Кзуз.

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Источник: AP 2023

По информации источника, «Фламенго» уже контактировал с 37-летним футболистом и готов сделать ему официальное предложение. Защитника планируют заявить на ⅛ финала Кубка Либертадорес, который стартует в начале августа.

Рамос после истечения контракта с «Пари Сен-Жермен» в июне этого года находится в статусе свободного агента. За два года в стане парижан испанец провел 58 матчей, в которых забил шесть мячей и отметился одной результативной передачей.

«Фламенго» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, отставая от лидирующего «Ботафого» на десять очков. В ⅛ финала Кубка Либертадорес подопечные Хорхе Сампаоли сыграют с парагвайским клубом «Олимпия».

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