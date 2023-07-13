Серхио Рамос намерен продолжить карьеру в Бразилии

По информации источника, «Фламенго» уже контактировал с 37-летним футболистом и готов сделать ему официальное предложение. Защитника планируют заявить на ⅛ финала Кубка Либертадорес, который стартует в начале августа.

Рамос после истечения контракта с «Пари Сен-Жермен» в июне этого года находится в статусе свободного агента. За два года в стане парижан испанец провел 58 матчей, в которых забил шесть мячей и отметился одной результативной передачей.