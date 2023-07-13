Лионель Месси раскрыл секрет своего футбольного долголетия

«Считаю, что это все те же качества, которые помогли достичь высокого уровня как в коллективе, так и в плане личности. Считаю, что это менталитет, борьба, усилия и жертва. Постоянное желание достичь чего-то большего. Думаю, с самого детства я такой. Я всегда был очень ответственным и уверенным в том, что хотел. Всегда делал максимум для этого. В начале каждого сезона я хочу стать лучше. Кроме того, мне очень везло с травмами», — сказал Месси.