Лионель Месси раскрыл секрет своего футбольного долголетия

36-летний футболист отвечал на вопросы, оставленные ему одноклубниками по сборной Аргентины. Вопрос о футбольном долголетии Месси задал защитник «Лиона» Николас Тальяфико.
«Считаю, что это все те же качества, которые помогли достичь высокого уровня как в коллективе, так и в плане личности. Считаю, что это менталитет, борьба, усилия и жертва. Постоянное желание достичь чего-то большего. Думаю, с самого детства я такой. Я всегда был очень ответственным и уверенным в том, что хотел. Всегда делал максимум для этого. В начале каждого сезона я хочу стать лучше. Кроме того, мне очень везло с травмами», — сказал Месси.
На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Аргентины одержала победу, а Месси был признан лучшим игроком турнира. Аргентинец провел шесть матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
7 июня стало известно, что Месси покинет «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента и перейдет в американский клуб «Интер Майами». За два года в парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач. С парижанами Месси дважды выиграл чемпионат и один раз Суперкубок Франции.