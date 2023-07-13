Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Эгнатия
Футбол. Еврокубки
18:00
Интер Э
Викингур Л
Футбол. Еврокубки
18:00
Пюник
Транс
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Хонка
Футбол. Еврокубки
18:30
Жилина
Левадия
Футбол. Еврокубки
18:30
ФК Македония
РФШ
Футбол. Еврокубки
19:00
Мэгпайс
Дандолк
Футбол. Еврокубки
19:00
Хака
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
19:00
Паневежис
Милсами
Футбол. Еврокубки
20:00
Домжале
Бальцан
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Сараево
Футбол. Еврокубки
20:00
Алашкерт
Арсенал Тв
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Викингур Р
Футбол. Еврокубки
20:00
Хегельманн Литауэн
Шкупи
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Гленторан
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Гиляни
Футбол. Еврокубки
20:30
ДАК
Дила
Футбол. Еврокубки
20:30
Пенибонт
Санта-Колома
Футбол. Еврокубки
21:00
Вадуц
Неман
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Динамо Бт
Футбол. Еврокубки
21:00
КА Акюрейри
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Хаверфордуэст
Футбол. Еврокубки
21:00
ХБ Торсхавн
Дерри Сити
Футбол. Еврокубки
21:30
Железничар
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
21:45
Ла Фиорита
Зимбру
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Влазния
Футбол. Еврокубки
22:00
Марибор
Биркиркара
Все события
Фоторепортажи
21Повелитель Большого шлема
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Лионель Месси раскрыл секрет своего футбольного долголетия

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси раскрыл формулу своих успехов, которые помогают ему демонстрировать высокий уровень игры на протяжении долгих лет. Об этом сообщает издание Goal со ссылкой на TV Publica.

Наверх
Источник: AP 2023

36-летний футболист отвечал на вопросы, оставленные ему одноклубниками по сборной Аргентины. Вопрос о футбольном долголетии Месси задал защитник «Лиона» Николас Тальяфико.

«Считаю, что это все те же качества, которые помогли достичь высокого уровня как в коллективе, так и в плане личности. Считаю, что это менталитет, борьба, усилия и жертва. Постоянное желание достичь чего-то большего. Думаю, с самого детства я такой. Я всегда был очень ответственным и уверенным в том, что хотел. Всегда делал максимум для этого. В начале каждого сезона я хочу стать лучше. Кроме того, мне очень везло с травмами», — сказал Месси.

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Аргентины одержала победу, а Месси был признан лучшим игроком турнира. Аргентинец провел шесть матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

7 июня стало известно, что Месси покинет «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента и перейдет в американский клуб «Интер Майами». За два года в парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач. С парижанами Месси дважды выиграл чемпионат и один раз Суперкубок Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Никто не мечтает играть в Гавре». Уткин — о переходе Кузяева
Лионель Месси раскрыл секрет своего футбольного долголетия
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь