MLS при презентации Бускетса по ошибке опубликовала фото Арбелоа
Пресс-служба MLS допустила ошибку во время подтверждения трансфера экс-игрока «Барселоны» Серхио Бускетса в «Интер Майами».
Пресс-служба MLS допустила ошибку во время подтверждения трансфера экс-игрока «Барселоны» Серхио Бускетса в «Интер Майами».
В официальном Twitter-аккаунте MLS была выложена фотография бывшего партнера Бускетса по сборной Испании Альваро Арбелоа.
Позднее в том же аккаунте появился пост со словами: «Почему Арбелоа так похож на Бускетса? Админу нужны новые очки».
Контракт Бускетса с «Интер Майами» подписан до 2025 года.
Ранее клуб официально объявил о переходе испанца в команду.