Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Химки
Футбол. Первый дивизион
19:30
Черноморец
Алания
Футбол. Первый дивизион
16.07
Родина
Сокол
40
Футбол. Первый дивизион
16.07
Нефтехимик
Волгарь
21
Футбол. Первый дивизион
16.07
Кубань
Енисей
12
Футбол. Первый дивизион
16.07
Арсенал
Ленинградец
00
Все события
Фоторепортажи
13Уимблдон только в белом. Как менялась теннисная мода
28Баста и Шнур, герой Кержаков и победное селфи: «Зенит» победил ЦСКА в Суперкубке России
10:52 (мск), источник: Sportmail.ru

MLS при презентации Бускетса по ошибке опубликовала фото Арбелоа

Пресс-служба MLS допустила ошибку во время подтверждения трансфера экс-игрока «Барселоны» Серхио Бускетса в «Интер Майами».

Наверх
Источник: соцсети

В официальном Twitter-аккаунте MLS была выложена фотография бывшего партнера Бускетса по сборной Испании Альваро Арбелоа.

Позднее в том же аккаунте появился пост со словами: «Почему Арбелоа так похож на Бускетса? Админу нужны новые очки».

Контракт Бускетса с «Интер Майами» подписан до 2025 года.

Ранее клуб официально объявил о переходе испанца в команду.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зенит» объявил о переходе Марио Фернандеса
Чешский хоккеист занимается оформлением российского гражданства
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь