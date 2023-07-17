MLS при презентации Бускетса по ошибке опубликовала фото Арбелоа

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В официальном Twitter-аккаунте MLS была выложена фотография бывшего партнера Бускетса по сборной Испании Альваро Арбелоа.

Позднее в том же аккаунте появился пост со словами: «Почему Арбелоа так похож на Бускетса? Админу нужны новые очки».

Контракт Бускетса с «Интер Майами» подписан до 2025 года.

Ранее клуб официально объявил о переходе испанца в команду.