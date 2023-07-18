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14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Матыцин высказался об участии крымских клубов во Второй лиге

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал участие крымских футбольных клубов в российских соревнованиях.

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Источник: РИА "Новости"

Олег Матыцин прокомментировал участие крымских футбольных клубов в российских соревнованиях.

«Конституционно у нас не должно быть никаких барьеров, в частности деятельности всероссийских федераций, чтобы включать в систему всероссийских соревнований абсолютно все регионы. Период сложности заключался в том, что РФС как член ФИФА и УЕФА оправданно опасался санкций. Как только команда участвовала бы, был бы недопуск к стартам. Рубикон перейден, все карты открыты, уже нет никаких иллюзий, куда и когда нас будут допускать или не допускать», — цитирует Матыцина ТАСС.

В июне ялтинский «Рубин» и «Севастополь» прошли аттестацию ФНЛ для участия в чемпионате второй лиги.

16 июля обе команды провели свои первые матчи в рамках 1-го тура Второй лиги. «Рубин» сыграл вничью с «Биологом-Новокубанск» (1:1), а «Севастополь» обыграл «СКА Ростов» (3:1).

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 Источник: Карраскаль может перейти в «Динамо», ПАОК или «Зенит»
Матыцин высказался об участии крымских клубов во Второй лиге
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