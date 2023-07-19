Месси показал фото с первой тренировки в «Интер Майами»
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провел первую тренировку в составе американского клуба.
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провел первую тренировку в составе американского клуба.
36-летний форвард опубликовал фотографии в соцсетях. Тренировка прошла спустя два дня после презентации аргентинца.
Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года c опцией продления на один сезон. Зарплата аргентинца в американском клубе составит около 60 млн долларов в год. В новом клубе Месси будет выступать под 10-м номером.
Ожидается, что нападающий дебютирует за команду 21 июля в матче Кубка Лиг против мексиканского клуба «Крус Асуль».