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09:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси показал фото с первой тренировки в «Интер Майами»

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провел первую тренировку в составе американского клуба.

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Источник: Reuters

36-летний форвард опубликовал фотографии в соцсетях. Тренировка прошла спустя два дня после презентации аргентинца.

Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года c опцией продления на один сезон. Зарплата аргентинца в американском клубе составит около 60 млн долларов в год. В новом клубе Месси будет выступать под 10-м номером.

Ожидается, что нападающий дебютирует за команду 21 июля в матче Кубка Лиг против мексиканского клуба «Крус Асуль».

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