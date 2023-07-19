Юрия Гаврилова выписали из реабилитационного центра

«Гаврилов сегодня был выписан из реабилитационного центра, но там еще шел разговор о переводе в другое место, чтобы до конца провести реабилитацию. Он еще не до конца отошел от этих всех дел. Все делается для того, чтобы ему было лучше», — сказал Хаджи.