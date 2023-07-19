Юрия Гаврилова выписали из реабилитационного центра
Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов выписан из реабилитационного центра.
Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов выписан из реабилитационного центра.
Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов был выписан из реабилитационного центра, но ему еще предстоит лечение, сообщил РИА Новости член комитета ветеранов клуба Александр Хаджи.
«Гаврилов сегодня был выписан из реабилитационного центра, но там еще шел разговор о переводе в другое место, чтобы до конца провести реабилитацию. Он еще не до конца отошел от этих всех дел. Все делается для того, чтобы ему было лучше», — сказал Хаджи.
30 мая Юрий Гаврилов был госпитализирован с инсультом. 7 июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.
Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. В разные годы он выступал за московские «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Искру», «Асмарал», финский «Джаз», краснознаменский «Интеррос», молдавские клубы «Агро», «Спуманте» и «Конструкторул», днепропетровский «Днепр». В составе «Спартака» становился чемпионом СССР.