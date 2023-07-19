Самюэля Это’о подозревают в причастности к организации договорных матчей

В распоряжении издания Sport News Africa появилась аудиозапись телефонного разговора Это'о с президентом клуба второго дивизиона чемпионата Камеруна «Виктория Юнайтед». В нем Это'о говорит, что упомянутая команда «должна выйти в высший дивизион». Разговор предположительно имел место быть в январе. Несколько месяцев спустя команда была повышена в классе.

Сам Это'о опровергает свою причастность к договорным матчам. По его словам, в этом разговоре он защищал президента клуба «Виктория Юнайтед», который хотел уйти из футбола, потому что «некоторые не выполняют свою работу».

«Я умолял и позвонил президенту Ассоциации арбитров, сказав ему: “Осторожнее! Этот человек вкладывает много денег в футбол, поэтому нельзя позволять судьям “убивать” того, кто хочет только одного — чтобы его команда была одной из лучших в чемпионате”, — сказал Это'о.

Ранее дочь Это'о Эрика До Росарио Ньевес потребовала приговорить ее отца к году тюремного заключения за неуплату алиментов. Камерунец уже имеет несколько судимостей. В июне 2022 года экс-футболиста приговорили к 22 месяцам лишения свободы условно за налоговые преступления. Также он предстал перед судом за неуплату алиментов другой дочери — от Анны Барранки. Суд признал отцовство спортсмена над этой девушкой в 2004 году.