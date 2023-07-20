На стадионе «Пеньяроля» выкосили кривые полосы в знак протеста против судейства
Руководство уругвайского клуба «Пеньяроль» необычным образом решило выказать свое недовольство работой футбольных судей, особенно арбитрами VAR.
Руководство уругвайского клуба «Пеньяроль» необычным образом решило выказать свое недовольство работой футбольных судей, особенно арбитрами VAR.
Президент уругвайского клуба Игнасио Рульо дал указание выкосить газон домашнего стадиона «Кампеон-дель-Сигло» специальным образом, чтобы выразить несогласие с последними судейскими решениями.
Перед воскресным матчем с «Бостон Ривер» на газоне появилась тёмно-зелёная скошенная к одной стороне полоса. Расположенная в конце второй трети поля, она имитирует графическое изображение офсайдных линий, но проведенных криво.
«Мы сделали срез таким образом, чтобы показать, как эти линии строят арбитры в матчах “Пеньяроля” с помощью VAR», — цитирует Игнасио Рульо уругвайское издание El Observador.
В течение прошлой недели «Пеньяроль» отозвал своих представителей из всех органов уругвайской ассоциации (AUF). Причина недовольства — работа судейской бригады на матче чемпионата с «Данубио» (0:1). Таким образом, стрижка газона стала очередным актом борьбы.
«Пеньяроль» — самый титулованный уругвайский клуб, который одержал 51 победу в чемпионате страны, пять раз побеждал в Кубке Либертадорес.