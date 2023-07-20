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10:59 (мск), источник: Sportmail.ru

На стадионе «Пеньяроля» выкосили кривые полосы в знак протеста против судейства

Руководство уругвайского клуба «Пеньяроль» необычным образом решило выказать свое недовольство работой футбольных судей, особенно арбитрами VAR.

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Источник: AFP 2023

Президент уругвайского клуба Игнасио Рульо дал указание выкосить газон домашнего стадиона «Кампеон-дель-Сигло» специальным образом, чтобы выразить несогласие с последними судейскими решениями.

Перед воскресным матчем с «Бостон Ривер» на газоне появилась тёмно-зелёная скошенная к одной стороне полоса. Расположенная в конце второй трети поля, она имитирует графическое изображение офсайдных линий, но проведенных криво.

Источник: Социальные сети

«Мы сделали срез таким образом, чтобы показать, как эти линии строят арбитры в матчах “Пеньяроля” с помощью VAR», — цитирует Игнасио Рульо уругвайское издание El Observador.

В течение прошлой недели «Пеньяроль» отозвал своих представителей из всех органов уругвайской ассоциации (AUF). Причина недовольства — работа судейской бригады на матче чемпионата с «Данубио» (0:1). Таким образом, стрижка газона стала очередным актом борьбы.

«Пеньяроль» — самый титулованный уругвайский клуб, который одержал 51 победу в чемпионате страны, пять раз побеждал в Кубке Либертадорес.

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 На стадионе «Пеньяроля» выкосили кривые полосы в знак протеста...
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