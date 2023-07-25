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16:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов может возглавить клуб в Саудовской Аравии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов после увольнения из венгерского «Ференцвароша» может получить работу в Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: AFP 2023

По информации источника, предметный интерес к 59‑летнему российскому специалисту, находящемуся без работы, проявляет «Аль‑Ахли».

На прошлой неделе Черчесов был уволен из венгерского «Ференцвароша» после сенсационного вылета команды в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов от фарерского клуба «Клаксвик» (1:1, 0:3).

«К Черчесову был и остается интерес со стороны разных клубов. Но у него были цели и задачи в “Ференцвароше”, которых он планировал добиваться, поэтому даже не вступал ни с кем в переговоры. Станислав Саламович очень принципиальный человек. И сейчас скоропалительных решений он принимать не будет», — сказал источник «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Аль‑Ахли» завершил на первом месте во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии и заработал повышение в классе. Этим летом клуб из Джидды пополнили два именитых новичка — сенегальский вратарь Эдуар Менди и бразильский нападающий Роберто Фирмино.

Сейчас саудовский клуб находится в поисках главного тренера для команды. Ранее на этот пост рассматривались главный тренер австрийского «Ред Булла» из Зальцбурга Маттиас Яйссле, бывший главный тренер «Страсбура» Жюльен Стефан и бывший главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр.

Саудовские клубы начали проявлять интерес к Черчесову после разгромной победы сборной России над сборной Саудовской Аравии (5:0) в матче-открытии чемпионата мира 2018 года в «Лужниках». Сам специалист подтверждал в интервью, что у него были предложения работы из этой страны.

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