Черчесов может возглавить клуб в Саудовской Аравии

По информации источника, предметный интерес к 59‑летнему российскому специалисту, находящемуся без работы, проявляет «Аль‑Ахли».

На прошлой неделе Черчесов был уволен из венгерского «Ференцвароша» после сенсационного вылета команды в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов от фарерского клуба «Клаксвик» (1:1, 0:3).

«К Черчесову был и остается интерес со стороны разных клубов. Но у него были цели и задачи в “Ференцвароше”, которых он планировал добиваться, поэтому даже не вступал ни с кем в переговоры. Станислав Саламович очень принципиальный человек. И сейчас скоропалительных решений он принимать не будет», — сказал источник «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Аль‑Ахли» завершил на первом месте во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии и заработал повышение в классе. Этим летом клуб из Джидды пополнили два именитых новичка — сенегальский вратарь Эдуар Менди и бразильский нападающий Роберто Фирмино.

Сейчас саудовский клуб находится в поисках главного тренера для команды. Ранее на этот пост рассматривались главный тренер австрийского «Ред Булла» из Зальцбурга Маттиас Яйссле, бывший главный тренер «Страсбура» Жюльен Стефан и бывший главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр.