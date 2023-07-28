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09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Хамес Родригес продолжит карьеру в Бразилии

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Сан-Паулу». Об этом сообщает издание UOL.

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Источник: AP 2023

Последние три месяца Родригес находился в статусе свободного агента. У колумбийца было предложение из американской лиги МЛС, но он решил продолжить карьеру в бразильском чемпионате.

В апреле этого года Родригес покинул греческий «Олимпиакос», за который провел 23 матча, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Ранее 32-летний колумбиец выступал за «Порту», «Монако», мадридский «Реал», «Баварию», «Эвертон» и катарский «Аль-Райян».

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