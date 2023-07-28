Хамес Родригес продолжит карьеру в Бразилии
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Сан-Паулу». Об этом сообщает издание UOL.
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Сан-Паулу». Об этом сообщает издание UOL.
Последние три месяца Родригес находился в статусе свободного агента. У колумбийца было предложение из американской лиги МЛС, но он решил продолжить карьеру в бразильском чемпионате.
В апреле этого года Родригес покинул греческий «Олимпиакос», за который провел 23 матча, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Ранее 32-летний колумбиец выступал за «Порту», «Монако», мадридский «Реал», «Баварию», «Эвертон» и катарский «Аль-Райян».