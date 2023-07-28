Футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами

Сегодня, 28 июля, в рамках форума «Россия — Африка» прошла сессия «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России».
«Во‑первых, и это основное, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС. Тем не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда РФ заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами. Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда — да, представители этих стран не будут считаться легионерами России», — сказал Митрофанов.
Решение о свободном перемещении рабочей силы между странами организации может быть принято на саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге.
БРИКС — межгосударственное объединение, состоящее из пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. В ближайшие годы БРИКС может пополниться новыми государствами — заинтересованность во вступлении в организацию проявляют около 20 государств.