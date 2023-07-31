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12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

На Олимпийских играх в Афинах 2004 года судья просил перебить пенальти пять раз

«Футбол ли это?» — задавался вопросом комментировавший тот матч Василий Уткин.

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Источник: Reuters

Эпизод с запутанными решениями судьи Безбородова в матче «Ахмат» — ЦСКА заставил вспомнить уникальный момент на летней Олимпиаде в Афинах.

В матче Сербия и Черногория — Тунис арбитр Шарль Арииотима из Таити заставил игрока сборной Туниса пять раз перебить пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Комментировавший тот матч Василий Уткин с трудом сдерживал смех. называя происходящее анекдотом и фантастикой
«Досмотрите, пожалуйста, без меня. Комментировать подобное я больше не могу», — сказал Уткин после пятого удара. А после шестого раза добавил: «Футбол ли это?».

В конечном счете после успешной шестой попытки, произведенной игроком сборной Туниса, главный арбитр встречи показал на центр поля. Африканская сборная победила в матче со счетом 3:2.

Сборные Туниса и Сербии и Черногории по итогам группового турнира заняли третье и четвертое место, вылетев из розыгрыша олимпийских медалей. Команды играли в одной группе с будущим победителем турнира Аргентиной и Австралией.

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