На Олимпийских играх в Афинах 2004 года судья просил перебить пенальти пять раз

Эпизод с запутанными решениями судьи Безбородова в матче «Ахмат» — ЦСКА заставил вспомнить уникальный момент на летней Олимпиаде в Афинах.

В матче Сербия и Черногория — Тунис арбитр Шарль Арииотима из Таити заставил игрока сборной Туниса пять раз перебить пенальти.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239198" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Комментировавший тот матч Василий Уткин с трудом сдерживал смех. называя происходящее анекдотом и фантастикой

«Досмотрите, пожалуйста, без меня. Комментировать подобное я больше не могу», — сказал Уткин после пятого удара. А после шестого раза добавил: «Футбол ли это?».

В конечном счете после успешной шестой попытки, произведенной игроком сборной Туниса, главный арбитр встречи показал на центр поля. Африканская сборная победила в матче со счетом 3:2.