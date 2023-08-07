Халк забил гол с 40 метров в матче чемпионата Бразилии

37-летний футболист отличился ударом со штрафного с расстояния примерно 40 метров. Он направил мяч в верхний правый от голкипера угол ворот. Его команда одержала победу со счетом 2:0.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=92eb3805b14eab3e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239233" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем чемпионате Бразилии Халк провел 16 игр и записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.