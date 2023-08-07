Халк забил гол с 40 метров в матче чемпионата Бразилии
Нападающий футбольного клуба «Атлетико Минейро» Халк забил гол в матче 18-го тура бразильской Серии А с командой «Сан-Паулу».
Нападающий футбольного клуба «Атлетико Минейро» Халк забил гол в матче 18-го тура бразильской Серии А с командой «Сан-Паулу».
37-летний футболист отличился ударом со штрафного с расстояния примерно 40 метров. Он направил мяч в верхний правый от голкипера угол ворот. Его команда одержала победу со счетом 2:0.
В нынешнем чемпионате Бразилии Халк провел 16 игр и записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.
Бразильский футболист выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга с 2012 по 2016 год. Летом 2016 года футболист перешел в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за € 56 млн. Тогда, его трансфер стал самым дорогим в истории РПЛ.