Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
Енисей
Футбол. Первая лига
6.08
Родина
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первая лига
6.08
Кубань
Волгарь
20
Футбол. Премьер-лига
6.08
Зенит
Динамо
23
Футбол. Первая лига
6.08
Динамо Мх
КАМАЗ
01
Футбол. Премьер-лига
6.08
Сочи
Ахмат
12
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
13Ирине Винер — 75!
10:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Халк забил гол с 40 метров в матче чемпионата Бразилии

Нападающий футбольного клуба «Атлетико Минейро» Халк забил гол в матче 18-го тура бразильской Серии А с командой «Сан-Паулу».

Наверх
Источник: Reuters

37-летний футболист отличился ударом со штрафного с расстояния примерно 40 метров. Он направил мяч в верхний правый от голкипера угол ворот. Его команда одержала победу со счетом 2:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем чемпионате Бразилии Халк провел 16 игр и записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

Бразильский футболист выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга с 2012 по 2016 год. Летом 2016 года футболист перешел в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за € 56 млн. Тогда, его трансфер стал самым дорогим в истории РПЛ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бывший игрок «Спартака» Фернандо перешел в клуб из ОАЭ
Игрок «Урала» заявил, что во Второй лиге пьют практически все
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь