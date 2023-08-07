Лионель Месси сделал дубль в третьем матче за «Интер Майами» подряд
Дубль аргентинца в ⅛ финала Кубка Лиг помог команде из Майами выйти в четвертьфинал турнира.
Дубль аргентинца в ⅛ финала Кубка Лиг помог команде из Майами выйти в четвертьфинал турнира.
«Интер Майами» одержал победу над клубом «Даллас» в зрелищном матче ⅛ Кубка лиг. В турнире участвуют клубы из MLS и чемпионата Мексики по футболу (Liga MX).
Основное время матча в техасском городе Фриско завершилось со счетом 4:4. В серии пенальти клуб из Майами оказался сильнее.
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился по ходу матча двумя забитыми мячами. На 85-й минуте аргентинец сделал счет 4:4, забив гол эффектным ударом со штрафного.
Таким образом, многократный обладатель «Золотого мяча» оформил третий дубль подряд. Перед этим он забил по два мяча в ворота «Орландо Сити» и «Атланты».
Месси забил семь голов в четырёх матчах за «Интер Майами».