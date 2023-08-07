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10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Лионель Месси сделал дубль в третьем матче за «Интер Майами» подряд

Дубль аргентинца в ⅛ финала Кубка Лиг помог команде из Майами выйти в четвертьфинал турнира.

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Источник: Reuters

«Интер Майами» одержал победу над клубом «Даллас» в зрелищном матче ⅛ Кубка лиг. В турнире участвуют клубы из MLS и чемпионата Мексики по футболу (Liga MX).

Основное время матча в техасском городе Фриско завершилось со счетом 4:4. В серии пенальти клуб из Майами оказался сильнее.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился по ходу матча двумя забитыми мячами. На 85-й минуте аргентинец сделал счет 4:4, забив гол эффектным ударом со штрафного.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, многократный обладатель «Золотого мяча» оформил третий дубль подряд. Перед этим он забил по два мяча в ворота «Орландо Сити» и «Атланты».

Месси забил семь голов в четырёх матчах за «Интер Майами».

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