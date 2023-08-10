Гол Ди Марии принес «Бенфике» Суперкубок Португалии
«Бенфика» обыграла «Порту» (2:0) в матче за Суперкубок Португалии.
Бенфика
Порту
Оба мяча в этой встрече были забиты во втором тайме. На 61-й минуте матча отличился новичок «Бенфики» Анхель ди Мария, а семь минут спустя преимущество «орлов» удвоил хорватский нападающий Петар Муса.
В компенсированное время защитник «Порту» Пепе сыграл грубо против нападающего «Бенфики» Рафы Силвы и получил красную карточку.
«Бенфика» завоевала Суперкубок в девятый раз в истории и сравнялась по этому показателю со «Спортингом». «Порту» завоевывал трофей рекордные 23 раза.
Новый сезон чемпионата Португалии стартует 13 августа.