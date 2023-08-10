Гол Ди Марии принес «Бенфике» Суперкубок Португалии

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239240&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оба мяча в этой встрече были забиты во втором тайме. На 61-й минуте матча отличился новичок «Бенфики» Анхель ди Мария, а семь минут спустя преимущество «орлов» удвоил хорватский нападающий Петар Муса.

В компенсированное время защитник «Порту» Пепе сыграл грубо против нападающего «Бенфики» Рафы Силвы и получил красную карточку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9e4dc6bb1496f4da&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239239" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Бенфика» завоевала Суперкубок в девятый раз в истории и сравнялась по этому показателю со «Спортингом». «Порту» завоевывал трофей рекордные 23 раза.