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09:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Ди Марии принес «Бенфике» Суперкубок Португалии

«Бенфика» обыграла «Порту» (2:0) в матче за Суперкубок Португалии.

Бенфика
Порту
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Во время загрузки произошла ошибка.

Оба мяча в этой встрече были забиты во втором тайме. На 61-й минуте матча отличился новичок «Бенфики» Анхель ди Мария, а семь минут спустя преимущество «орлов» удвоил хорватский нападающий Петар Муса.

В компенсированное время защитник «Порту» Пепе сыграл грубо против нападающего «Бенфики» Рафы Силвы и получил красную карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бенфика» завоевала Суперкубок в девятый раз в истории и сравнялась по этому показателю со «Спортингом». «Порту» завоевывал трофей рекордные 23 раза.

Новый сезон чемпионата Португалии стартует 13 августа.

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