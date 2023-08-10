МЛС отложила дебютный матч Месси в лиге за «Интер Майами»
Пресс-служба МЛС объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Интер Майами» — «Шарлотт», который был запланирован на 20 августа. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Пресс-служба МЛС объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Интер Майами» — «Шарлотт», который был запланирован на 20 августа. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Перенос матча связан с тем, что обе команды вышли в четвертьфинал летнего турнира Кубок Лиг и встретятся там друг с другом. Это означает, что одна из команд впоследствии сыграет в полуфинале, а затем либо в финале, либо в матче за третье место менее, чем за 24 часа до старта в регулярном чемпионате МЛС.
Новая дата матча «Интер Майами» — «Шарлотт» в МЛС будет объявлена позже. Таким образом, дебютным матчем Месси в лиге может стать выездной матч против «Нью-Йорк Ред Буллс» 26 августа. 23 августа «Интер Майами» сыграет с «Цинциннати» в полуфинале Открытого Кубка США.
Месси провел четыре матча за «Интер Майами» в Кубке Лиг, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Звездный аргентинец делит статус лучшего бомбардира турнира с южноафриканским нападающим «Миннесоты Юнайтед» Бонгокухле Хлонгване.