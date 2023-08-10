МЛС отложила дебютный матч Месси в лиге за «Интер Майами»

Перенос матча связан с тем, что обе команды вышли в четвертьфинал летнего турнира Кубок Лиг и встретятся там друг с другом. Это означает, что одна из команд впоследствии сыграет в полуфинале, а затем либо в финале, либо в матче за третье место менее, чем за 24 часа до старта в регулярном чемпионате МЛС.