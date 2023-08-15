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10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Марсель» согласовал условия контракта с нападающим «Локомотива»

Футбольный клуб «Марсель» согласовал условия контракта с форвардом московского «Локомотива» Вильсоном Изидором, сообщает L'Equipe.

Локомотив
Марсель
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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, в настоящий момент французский клуб и «Локомотив» работают над трансфером 22-летнего футболиста. Железнодорожники рассчитывают выручить от продажи Изидора от € 6 до € 7 млн. Ожидается, что сделка завершится до конца августа.

Вильсон Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года за € 3,5 млн. В составе московского клуба нападающий провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.

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