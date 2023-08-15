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16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Мостовой рассказал, когда начнет обучение в Академии РФС

Бывший футболист Александр Мостовой рассказал, когда начнет обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы начинаем занятия 21-го августа. Уже все прошли. Приняли без проблем. Как меня могут не принять? Людей, которые никогда не играли в футбол принимают. А тут всю жизнь играешь футбол, и еще бы не приняли. Документы подал, деньги сдал, и все дела пошли», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

В начале лета РФС сообщил, что Мостовой подал документы в академию организации для получения тренерской лицензии УЕФА.

Александр Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе московского клуба он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

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