Мостовой рассказал, когда начнет обучение в Академии РФС

«Мы начинаем занятия 21-го августа. Уже все прошли. Приняли без проблем. Как меня могут не принять? Людей, которые никогда не играли в футбол принимают. А тут всю жизнь играешь футбол, и еще бы не приняли. Документы подал, деньги сдал, и все дела пошли», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».