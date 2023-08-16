Неймар установил рекорд по совокупной сумме трансферов
Бразильский нападаюший Неймар установил рекорд по сумме, которые клубы потратили на трансферы с его участием. Об этом сообщает портал Transfermarkt.
ПСЖ
Минувшим вечером 31-летний бразилец был официально представлен в качестве игрока «Аль-Хиляля». Саудовский клуб заплатил за Неймара 90 млн евро.
В 2013 году «Барселона» приобрела бразильца у «Сантоса» за 88 млн евро и спустя четыре года продала его в «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро. Суммарно клубы заплатили за три перехода Неймара 400 млн евро, что является рекордным показателем.
За всю историю футбола только за четверых игроков клубы суммарно платили более 200 млн евро.