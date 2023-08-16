Неймар установил рекорд по совокупной сумме трансферов

В 2013 году «Барселона» приобрела бразильца у «Сантоса» за 88 млн евро и спустя четыре года продала его в «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро. Суммарно клубы заплатили за три перехода Неймара 400 млн евро, что является рекордным показателем.