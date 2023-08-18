В день финала женского ЧМ по футболу в Англии раньше начнут продажу пива

Исторический для сборной Англии финал с Испанией состоится в австралийском Сиднее и начнется в 11 часов утра по лондонскому времени. Для удобства болельщиков время начала продажи пива перенесено, чтобы фанаты могли успеть заказать себе пинту пива до стартового свистка.

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Британии Майкл Гоув обратился ко всем муниципальным властям Англии, чтобы те срочно выдали пабам разрешение на продажу пива вне нормированных законом часов. Обычно на выдачу такого разрешения уходит порядка пяти рабочих дней, но правительство просит правоохранительные органы и муниципальные власти сделать все возможное, чтобы такие разрешения выдавались в срочном порядке.

«Вся нация готова поддержать “Львиц” в это воскресенье в важнейшем для Англии матче с 1966 года, Я попросил советы сделать все возможное, чтобы помочь пабам открыться пораньше в воскресенье, чтобы люди могли собраться вместе и насладиться напитком перед началом мероприятия по этому особому случаю», — заявил Гоув.