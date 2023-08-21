Бывший тренер «Зенита» Петржела объявил о завершении карьеры
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объявил о завершении тренерской карьеры. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объявил о завершении тренерской карьеры. Об этом сообщает «Матч ТВ».
70-летний чешский специалист находится без клуба с июня 2018 года. Последним его местом работы был клуб «Злин», с которым он занял 10-е место в чемпионате Чехии.
— Было бы вам интересно вернуться в Россию и возглавить один из клубов РПЛ? Может быть, «Оренбург»?
— У меня больше нет амбиций тренировать в РПЛ или где‑либо еще, — сказал Петржела.
Петржела известен по работе с «Зенитом», который он возглавлял с 2002 по 2006 год. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга победил в единственном розыгрыше Кубка Премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России.