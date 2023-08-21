Бывший тренер «Зенита» Петржела объявил о завершении карьеры

70-летний чешский специалист находится без клуба с июня 2018 года. Последним его местом работы был клуб «Злин», с которым он занял 10-е место в чемпионате Чехии.

— Было бы вам интересно вернуться в Россию и возглавить один из клубов РПЛ? Может быть, «Оренбург»?

— У меня больше нет амбиций тренировать в РПЛ или где‑либо еще, — сказал Петржела.