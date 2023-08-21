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15:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший тренер «Зенита» Петржела объявил о завершении карьеры

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объявил о завершении тренерской карьеры. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

70-летний чешский специалист находится без клуба с июня 2018 года. Последним его местом работы был клуб «Злин», с которым он занял 10-е место в чемпионате Чехии.

— Было бы вам интересно вернуться в Россию и возглавить один из клубов РПЛ? Может быть, «Оренбург»?

— У меня больше нет амбиций тренировать в РПЛ или где‑либо еще, — сказал Петржела.

Петржела известен по работе с «Зенитом», который он возглавлял с 2002 по 2006 год. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга победил в единственном розыгрыше Кубка Премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России.

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Бывший тренер «Зенита» Петржела объявил о завершении карьеры
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