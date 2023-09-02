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20:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Новый сезон Медиалиги уже здесь. Смотри матч «Родина Медиа» — «Народная Команда» на VK Видео

В ближайшие выходные стартует групповой этап четвертого сезона Winline Медийной Футбольной Лиги (МФЛ-4). VK Видео покажет в прямом эфире все 68 матчей нового сезона.

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В центральном матче первого игрового дня сыграют «Родина Медиа» и «Народная Команда». «Родина Медиа» дважды доходила до финала и оба раза в главном матче турнира им противостояли 2DROTS. В финале МФЛ-2 «Родина Медиа» уступила «дротам» в серии буллиталити (смешение пенальти и буллитов), но в финале МФЛ-3 команда сумела взять реванш и забрать главный приз турнира в размере 7,5 млн рублей.

В начале августа «Родина Медиа» на правах победителя МФЛ-3 стала третьей медиафутбольной командой, дебютировавшей в Кубке России, но в первом матче коллектив уступил вологодскому «Динамо» (0:3).

Главные действующие лица команды — бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов и известный хип-хоп исполнитель T-Killah. Тренирует команду бывший игрок сборной России Андрей Каряка, а в качестве исполнительного директора коллектива выступает одиозный журналист Отар Кушанашвили.

«Народная Команда» принимает участие в МФЛ во второй раз. Коллектив пропитан легендарным спартаковским духом, а его проводниками на поле являются бывшие игроки красно-белых Роман Шишкин, Никита Баженов, Александр Прудников и Денис Давыдов. Вдобавок к этому «Народная» провернула самый громкий трансфер этого лета внутри медиафутбола, арендовав у 2DROTS легендарного Данила «Крапа» Крапивникова. В новом сезоне команда явно заряжена на успех.

«Родина Медиа», как и подобает чемпиону, считается явным фаворитом предстоящей игры, но заранее списывать со счетов «Народную Команду» точно не стоит. Насладиться трансляцией вместе с VK Видео можно будет уже в эту субботу. Начало матча в 21:00.

За остальными матчами Медиалиги вы можете следить в официальной группе Медиалиги в VK.

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