Новый сезон Медиалиги уже здесь. Смотри матч «Амкал» — FC Bus на VK Видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-212508059&id=456239792&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Один из наиболее интересных воскресных матчей — противостояние «Амкала» и FC Bus. «Амкал» в дополнительном представлении не нуждается. Первый медийный футбольный клуб, благодаря которому во многом и зародилось такое явление как медиафутбол. Команда Германа Эль Классико изрядно пошумела в Кубке России, выиграв три матча у профессиональных команд и ни разу не проиграв им в основное время. Но в Медиалиге больших побед до сих пор нет — оба раза в плей-офф «Амкал» спотыкался о 2DROTS.

В составе «Амкала» все чаще можно встретить игроков с профессиональным прошлым. Самый известный — Анатолий Катрич, проведший в свое время порядка 50 матчей за московское «Динамо». Главная звезда Медиалиги Михаил «Прокоп» Прокопьев зимой вернулся из четырехмесячной командировки в болгарский «Ботев». А хавбек «Амкала» Алишер Рахимов на прошлой неделе получил вызов в олимпийскую сборную Таджикистана. Правда, после этого он решил уйти в «БроукБойз».

FC Bus — детище братьев Гатаговых. Название команды отсылает к тактике команды, которая не особо помогла «Автобусу» выйти из группы в их первом заходе в МФЛ. Но команде есть что предложить зрителю помимо футбола. «Басами» руководит, пожалуй, самый экспрессивный тренер Медиалиги Алан Гатагов, который каждую игру то и дело устраивает шоу на бровке и за ее пределами. А еще на днях «Автобус» пополнил игрок с самым необычным именем в российском футболе — Робинзон Звонков. Воспитанник московского «Динамо» через своего прадеда получил имя в честь героя романа Даниэля Дефо.

От «Амкала» традиционно ждут многого, но команда не всегда эти ожидания оправдывает. Однако FC Bus — идеальный соперник, чтобы начать турнир с победы. Но «Автобус» уже приучил Медиалигу, что матчи с их участием — это всегда весело. Насладиться трансляцией вместе с VK Видео можно будет уже в это воскресенье. Начало матча в 14:30.