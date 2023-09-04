В Португалии судья отменил пенальти, позвонив ВАР по телефону

Источник: Кадр из трансляции

В матче 4-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Арука» (1:1) главный арбитр отменил пенальти, поговорив с ассистентом по телефону.

На шестой добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр матча Мигел Ногейра назначил пенальти в пользу хозяев за фол на нападающем Мехди Тареми. Видеоассистент предложил судье посмотреть повтор эпизода. В тот момент «Арука» вела со счетом 1:0.

Главный арбитр подошел к монитору, но не смог посмотреть видео из-за сбоя в системе связи. Он связался с видеоассистентом, позвонив ему по мобильному телефону. После долгого разговора пенальти был отменен, Ногейра объяснил свое решение тренерам команд.

К основному времени игры было добавлено 22 минуты. «Порту» сравнял счет на 109-й минуте.

«Порту» выразил протест делегатам лиги с требованием аннулировать результат матча с «Арукой».