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19:21 (мск), источник: Sportmail.ru

В Португалии судья отменил пенальти, позвонив ВАР по телефону

Арбитр не смог посмотреть видео из-за сбоя в системе связи. В «Порту» требуют аннулировать результат игры.

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Источник: Кадр из трансляции

В матче 4-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Арука» (1:1) главный арбитр отменил пенальти, поговорив с ассистентом по телефону.

На шестой добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр матча Мигел Ногейра назначил пенальти в пользу хозяев за фол на нападающем Мехди Тареми. Видеоассистент предложил судье посмотреть повтор эпизода. В тот момент «Арука» вела со счетом 1:0.

Главный арбитр подошел к монитору, но не смог посмотреть видео из-за сбоя в системе связи. Он связался с видеоассистентом, позвонив ему по мобильному телефону. После долгого разговора пенальти был отменен, Ногейра объяснил свое решение тренерам команд.

К основному времени игры было добавлено 22 минуты. «Порту» сравнял счет на 109-й минуте.

«Порту» выразил протест делегатам лиги с требованием аннулировать результат матча с «Арукой».

«Действия Мигеля Ногейры представляют собой нарушение правил игры и судейскую ошибку, которая может оказать серьезное влияние на исход матча», — говорится в заявлении «Порту».

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