В Лионеля Месси бросили бутылку после матча МЛС: видео

Инцидент произошел в тот момент, когда Месси покидал поле в сопровождении своего личного телохранителя. У входа в подтрибунное помещение с трибун полетела бутылка с водой, которая пролетела в нескольких метрах от аргентинца, попав в одного из сотрудников стадиона.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=eef9b324270b23d1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239355" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее один из болельщиков сумел прорваться на поле во время матча. Как только он добежал до Месси, его перехватил личный телохранитель аргентинца, которого ему «Интер Майами».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=be40e405a67502ec&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239352" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.