В Лионеля Месси бросили бутылку после матча МЛС: видео
Один из болельщиков бросил бутылку в нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после выездного матча регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (1:3). Об этом сообщает Daily Mail.
Один из болельщиков бросил бутылку в нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после выездного матча регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (1:3). Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в тот момент, когда Месси покидал поле в сопровождении своего личного телохранителя. У входа в подтрибунное помещение с трибун полетела бутылка с водой, которая пролетела в нескольких метрах от аргентинца, попав в одного из сотрудников стадиона.
Ранее один из болельщиков сумел прорваться на поле во время матча. Как только он добежал до Месси, его перехватил личный телохранитель аргентинца, которого ему «Интер Майами».
В этом матче Месси отметился двумя голевыми передачами и тем самым помог «Интер Майами» одержать победу против одного из лидеров регулярного чемпионата. Аргентинец провел за свой новый клуб в общей сложности 11 матчей, 10 из которых закончились победами «Интер Майами». Благодаря этому клуб сумел выиграть Кубок лиг, вышел в финал Открытого кубка США и смог покинуть последнюю строчку Восточной конференции МЛС.