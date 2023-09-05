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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

В Лионеля Месси бросили бутылку после матча МЛС: видео

Один из болельщиков бросил бутылку в нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после выездного матча регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (1:3). Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

Инцидент произошел в тот момент, когда Месси покидал поле в сопровождении своего личного телохранителя. У входа в подтрибунное помещение с трибун полетела бутылка с водой, которая пролетела в нескольких метрах от аргентинца, попав в одного из сотрудников стадиона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее один из болельщиков сумел прорваться на поле во время матча. Как только он добежал до Месси, его перехватил личный телохранитель аргентинца, которого ему «Интер Майами».

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом матче Месси отметился двумя голевыми передачами и тем самым помог «Интер Майами» одержать победу против одного из лидеров регулярного чемпионата. Аргентинец провел за свой новый клуб в общей сложности 11 матчей, 10 из которых закончились победами «Интер Майами». Благодаря этому клуб сумел выиграть Кубок лиг, вышел в финал Открытого кубка США и смог покинуть последнюю строчку Восточной конференции МЛС.

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