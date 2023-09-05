Криштиану Роналду дал интервью на детекторе лжи

В рамках рекламного видео 38-летнему португальцу задали ряд вопросов, связанных с его игровой карьерой и личной жизнью, проверяя его ответы на полиграфе.

— Ты когда-нибудь гуглил себя?

— Очень много раз (правда).

— Ты когда-нибудь ел фастфуд?

— Очень много раз (правда).

— Португалия выиграет чемпионат мира?

— Да (ложь). Я пессимист, да?

— Ты пересматриваешь свои голы?

— Да (правда).

— Гол через себя «Ювентусу» — твой лучший гол?

— Да (ложь). Для меня это лучший гол. Можно сказать самый сложный, самый красивый. Это зависит от очень многих вещей.

— АПЛ — самая сложная лига мира?

— Да (правда).

— Ты храпишь во время сна?

— Наверное, нет (ложь). Ну, может быть, иногда да.

— Ты все еще будешь играть на высшем уровне после 40?

— Да (правда).

— Кто-нибудь когда-нибудь побьет твой рекорд по голам в течение твоей жизни (850 голов)?

— Нет (правда).

— Ты величайший бомбардир всех времен?

— Да (правда).