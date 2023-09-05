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11:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Криштиану Роналду дал интервью на детекторе лжи

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал интервью, в котором его проверяли на детекторе лжи.

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Источник: AFP 2023

В рамках рекламного видео 38-летнему португальцу задали ряд вопросов, связанных с его игровой карьерой и личной жизнью, проверяя его ответы на полиграфе.

— Ты когда-нибудь гуглил себя?
— Очень много раз (правда).

— Ты когда-нибудь ел фастфуд?
— Очень много раз (правда).

— Португалия выиграет чемпионат мира?
— Да (ложь). Я пессимист, да?

— Ты пересматриваешь свои голы?
— Да (правда).

— Гол через себя «Ювентусу» — твой лучший гол?
— Да (ложь). Для меня это лучший гол. Можно сказать самый сложный, самый красивый. Это зависит от очень многих вещей.

— АПЛ — самая сложная лига мира?
— Да (правда).

— Ты храпишь во время сна?
— Наверное, нет (ложь). Ну, может быть, иногда да.

— Ты все еще будешь играть на высшем уровне после 40?
— Да (правда).

— Кто-нибудь когда-нибудь побьет твой рекорд по голам в течение твоей жизни (850 голов)?
— Нет (правда).

— Ты величайший бомбардир всех времен?
— Да (правда).

— Обменял бы все свои медали за Лигу чемпионов в обмен на Кубок мира?
— Нет (правда), — сказал португалец.

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