Криштиану Роналду дал интервью на детекторе лжи
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал интервью, в котором его проверяли на детекторе лжи.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал интервью, в котором его проверяли на детекторе лжи.
В рамках рекламного видео 38-летнему португальцу задали ряд вопросов, связанных с его игровой карьерой и личной жизнью, проверяя его ответы на полиграфе.
— Ты когда-нибудь гуглил себя?
— Очень много раз (правда).
— Ты когда-нибудь ел фастфуд?
— Очень много раз (правда).
— Португалия выиграет чемпионат мира?
— Да (ложь). Я пессимист, да?
— Ты пересматриваешь свои голы?
— Да (правда).
— Гол через себя «Ювентусу» — твой лучший гол?
— Да (ложь). Для меня это лучший гол. Можно сказать самый сложный, самый красивый. Это зависит от очень многих вещей.
— АПЛ — самая сложная лига мира?
— Да (правда).
— Ты храпишь во время сна?
— Наверное, нет (ложь). Ну, может быть, иногда да.
— Ты все еще будешь играть на высшем уровне после 40?
— Да (правда).
— Кто-нибудь когда-нибудь побьет твой рекорд по голам в течение твоей жизни (850 голов)?
— Нет (правда).
— Ты величайший бомбардир всех времен?
— Да (правда).
— Обменял бы все свои медали за Лигу чемпионов в обмен на Кубок мира?
— Нет (правда), — сказал португалец.